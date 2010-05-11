Нове в лікуванні щитовидки

На сьогоднішній день ученим вдалося розробити нові підходи у лікуванні недуг, пов`язаних зі щитовидною залозою. Ними пропонується вводити у традиційну схему лікування селен і цинк. Спробуємо розібратися в тому, що дають подібні рекомендації пацієнтові, адже зовсім недавно лікування передбачало використання препаратів на основі йоду, невже ця практика залишилася в минулому?

Першими про це заговорили німецькі ендокринологи, які заявили про те, що регулярне використання йоду, не приводить до бажаного результату, а збільшена щитоподібна залоза зменшується в розмірах лише незначно, а вузли не зникають.

Трохи пізніше даною проблемою перейнялися й фахівці з Білорусі, ними були представлені дані про те, що за шість років йодопрофілактики, вдалося знизити поширеність зоба лише на п`ять відсотків.

Звичайно ж, вчені не змогли залишитися осторонь цієї проблеми і впритул зайнялися пошуком справжньої причини невтішної ситуації.

У результаті, їм вдалося встановити, що для забезпечення нормального функціонування щитовидної залози одного йоду недостатньо, потрібно ще присутність селену і цинку.

Дослідження показали, що ці мікроелементи сприяють кращому всмоктуванню організмом йоду, крім цього, вони беруть участь у синтезі гормонів щитовидки і блокують утворення вузлів в ній. Тому на сьогоднішній день необхідно проводити комплексну терапію, що включає в себе вживання йодованих продуктів і калію йодиду, а також приймати два додаткові мікроелементи.

Цинк краще приймати у вигляді розчинних таблеток, кожна з яких містить в своєму складі по десять міліграмів цієї речовини. Слід зазначити, що даний препарат особливою популярністю користується серед дітей, а все тому, що при виробництві в нього додається цукрозамінник, а «шипучка» має смак спрайту.

А ось що стосується другого мікроелемента - селену, то він не випускається окремо, а тільки лише в комплекті з іншими.

Багато хто пам`ятає ще з уроків хімії про те, що селен є отрутою, який здатний стати причиною сильного отруєння. Але хай Вас це не лякає, позаяк як в мінеральній воді його не є небезпечним для здоров`я людини.

У цьому випадку навіть не потрібно рекомендації лікаря, адже дозування становить приблизно 10 мкг на 1 літр. Але при цьому, слід з підвищеною обережністю ставитися до тих лікарських препаратів, у складі яких присутній цей елемент. І хоча в чистому вигляді в нашій країні селен не продається, але зате досить тих БАДів, в яких він присутній у великих кількостях.

А ось у поєднанні з амінокислотами селен абсолютно нешкідливий, а тому звертайте увагу на склад препарату, на його упаковці має бути напис «селенометіонін» або «селеноцистеїну».

Харчовий раціон слід складати з урахуванням того, що в ньому мають бути присутні всі три необхідні компоненти - йод, цинк і селен. Перший з них ви можете отримати з йодованих продуктів, це і хлібобулочні вироби, і йодована сіль, і молочні продукти, а нещодавно і зовсім з`явилися йодовані бульйонні кубики. Досить цього елементу і в морській капусті.

Що ж стосується селену, то в достатній кількості його можна отримати лише з хлібом, але за умови, що зерно вирощувалося на селенованих грунтах. В інших же продуктах, таких м`ясо, яйця, горіхи мікроелемент міститься в зовсім малих дозах. На жаль, ви можете придбати його за ціною, яка значно перевищує звичну ціну на хліб, та й не в усіх регіонах.

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