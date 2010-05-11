Капуста проти раку

Сполуки, отримані з брокколі, здатні запобігти і лікувати рак молочної залози, цілеспрямовано діючи на ракові клітини. Онкологи Університеті Мічигану протестували компонент капусти сульфорафан на лабораторних мишах і клітинних культурах і зафіксували, що речовина знищує ракові клітини і блокує формування нових пухлин. Лікарі бачать у сульфорафані значний потенціал для профілактики і лікування раку грудей.

В експерименті фармакологи вводили різні концентрації сульфорафану, отриманого з екстракту броколі. Потім дослідники використовували кілька методів для оцінки числа ракових стовбурових клітин в пухлини. Було встановлено, що речовина з брокколі не впливає на нормальні клітини і помітно знижує ріст ракових клітин. Крім того, ракові клітини у мишей, що отримали сульфорафан, були не в змозі генерувати нові пухлини. Випробувавши дію сульфорафану на людських клітинних культурах в лабораторних умовах, вчені знайшли аналогічні ефекти.

Концентрації сульфорафану, використані в дослідженні, були вищі, ніж ті, які можна отримати шляхом лише вживання брокколі. Рівні речовини, необхідні для впливу на хворобу, можуть бути поглинені організмом з екстракту броколі, проте побічні ефекти невідомі, підкреслюють клініцисти. Також американські лікарі додають, що дія витяжки з брокколі не була підтверджена на пацієнтах і поки вони не рекомендують хворим додавати добавки сульфорафану в раціон харчування.

ami-tass.ru