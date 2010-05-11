Великі вуха врятували хлопчика від смерті

У китайському місті Йічан, провінція Хубей, відбувся дивовижний випадок - пожежникам вдалося врятувати хлопчика, який випав з вікна восьмого поверху і застряг вухами в металевих гратах під вікном.

Як з`ясувалося, шестирічний Мінг Мінг - так звуть хлопчика - залишився удома з дідусем. Коли хлопчик заснув, дідусь ненадовго відлучився у своїх справах. Прокинувшись, хлопчик став шукати дідуся, виглянув у вікно, але не утримався і впав, застрягши вухами в металевих гратах.

Почувши його крики, перехожі викликали пожежників, яким довелося використовувати гідравлічний розширювач, щоб розсунути лозини грат і дістати дитину.

На думку рятувальників, хлопчик дивом залишився в живих - він у будь-який момент міг зірватися вниз під вагою власного тіла.

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