У Сімферополі на чоловіка впала гілка, зламавши йому ребра

У Сімферополі 10 травня велика гілка дерева впала на чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 67-річного чоловіка доставлено до лікарні з переломами ключиці і ребер. Нещасний випадок стався біля центрального входу до Дитячого парку.

Рятувальники, що прибули на місце події, за допомогою бензопили розпиляли гілку і прибрали її з пішохідної зони.