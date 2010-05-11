У Сімферополі на чоловіка впала гілка, зламавши йому ребра
11:28, 11 травня 2010Країна
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У дитячому парку
У Сімферополі 10 травня велика гілка дерева впала на чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 67-річного чоловіка доставлено до лікарні з переломами ключиці і ребер. Нещасний випадок стався біля центрального входу до Дитячого парку.
Рятувальники, що прибули на місце події, за допомогою бензопили розпиляли гілку і прибрали її з пішохідної зони.
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