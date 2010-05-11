Донеччина: викрито начальника управління ветмедицини

У Донецькій області викрито начальника управління ветеринарної медицини, який вимагав та отримував хабарі від представників комерційних структур.

Задокументовано 40 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму понад 50 тисяч гривень, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.