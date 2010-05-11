Дітям до 2-х років телевізор дивитися не можна

Британські учені прийшли до висновку, що чим більше дитина дивиться телевізор в ранньому дитинстві, тим гірше вона згодом вчиться в школі, пише The Independent.

Згідно з результатами дослідження, якщо дитина до 2,5 років багато дивилася телевізор, в школі вона гірше займатиметься, а також буде товщою. Схожі дослідження були проведені і американськими дослідниками. Вони прийшли до висновку, що до двох років дитина взагалі не повинна дивитися телевізор, а починаючи з трирічного віці не більше за одну-дві години в день.

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