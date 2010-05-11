Ухвалено закон щодо відпустки для батьків на період карантину

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 287 народних депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину на відповідній території.