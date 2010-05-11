Ухвалено закон щодо відпустки для батьків на період карантину

13:57, 11 травня 2010
Країна
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Діти до 7 років

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 25 Закону України «Про відпустки».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 287 народних депутатів із 384, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що один з батьків дитини до 7 років має гарантоване право отримати додаткову неоплачувану відпустку на час проголошення карантину на відповідній території.

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