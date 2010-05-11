Киян з небезпечними родимками обстежать безоплатно

У Київському інституті дерматології та косметології ім. доктора Богомольця (бульв. Т.Шевченка, 17) 14 травня буде організовано безкоштовне обстеження киян, у яких на тілі є родимки з ознаками переродження.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заслужений лікар України, професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

Фахівці інституту проводитимуть прийом з 9.00 до 18.00. Вперше огляд пацієнтів здійснюватиметься за новітньою методикою скринінгу меланоми, що дозволяє здійснювати прості, безпечні дослідження великим групам населення.

Як підкреслила О.БОГОМОЛЕЦЬ, Всесвітній день меланоми, в рамках якого буде організовано безкоштовний прийом громадян, проводиться з метою привернути увагу населення до проблеми зростаючої кількості хворих на меланому та до того факту, що в лікуванні цієї хвороби велику роль відіграє своєчасність її діагностування.

Минулого року, за даними О.БОГОМОЛЕЦЬ, завдяки масштабній кампанії, проведеній понад 460-ти ЗМІ, які приєднались до всеукраїнського благодійного “Марафону здоров’я” з виявлення меланоми, про дуже високу смертність від цього захворювання в Україні вдалося поінформувати 2,6 млн. громадян, що становить 5% населення нашої країни. Під час Дня меланоми, що торік відзначався 21 травня, було безкоштовно обстежено 232 особи, в яких виявлено 8 меланом і 10 раків шкіри.

О.БОГОМОЛЕЦЬ підкреслила, що кожна людина має звернути увагу на п’ять основних моментів, які мають викликати занепокоєння з приводу родимки та з приводу яких необхідно звернутися до лікаря.

“Ми розробили абревіатуру. Вона називається АКОРД. Це слово “акорд”, яке має пам’ятати кожна людина”, - зазначила професор.

За її словами, “А” – асиметрія, тобто новоутворення, якщо провести вісь, має бути симетричним. Якщо з’являється асиметрія – це перша ознака можливого негативного процесу, який відбувається на шкірі. Літера “К” – край, який має бути рівним. Якщо на ньому з’являються щербини, нерівності – це друга ознака можливого переродження родимки. “О” – це колір. Не принципово темніший він чи світліший, колір родинки має бути гомогенний, рівномірний. Якщо в цьому кольорі починають з’являтися цяточки: темні, сірі, білі сині, будь-які – це третя ознака. “Р” –розмір. Якщо він стабільний, то приводу для тривоги немає, якщо збільшується – це четверта ознака можливого переродження новоутворення. Буква “Д” – це динаміка, тобто поява будь-яких інших ознак: утворення виразки, кровоточивість, кірочки тощо.

“До груп ризику відносяться в першу чергу люди, які мали меланоми, або які мали рак шкіри в родинному анамнезі. Це люди, які мають другий тип шкіри: світле або руде волосся, блакитні, зелені сірі очі, які мають ластовиння. Це люди, які мали сонячні опіки в дитинстві, або які мали значні сонячні опіки, що повторювались. Люди, які постійно використовують солярії”, - повідомила професор.

За її словами, захворюваність на меланому на рак шкіри зростає через екологічні фактори. “Це зменшення озонового шару. На сьогоднішній день рівень опромінення, який потрапляє на нашу шкіру, не можна порівняти з тим, що було 10 років тому”, - пояснила О.БОГОМОЛЕЦЬ.

У свою чергу присутній на прес-конференції головний дерматовенеролог України, професор Віктор СТЕПАНЕНКО повідомив, що безкоштовні скринінг-огляди в рамках Всесвітнього дня меланоми проводитимуться 14 травня в усіх обласних, районних, міських шкірно-венерологічних диспансерах України. Акція проводитиметься в державних медичних установах та Київському інституті дерматології та косметології під егідою Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня представники чотирьох медустанов України різних форм власності заявили, що 12-14 травня ц.р. їхні фахівці проводитимуть безкоштовні прийоми громадян з діагностики меланоми. За їхніми даними, акцію, що проходитиме в рамках Всесвітнього дня меланоми, цього року підтримали спеціалісти у восьми містах України: Києві, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Одесі, Ужгороді, Львові та Луганську.

Згідно з офіційними даними, показник захворюваності на меланому по Україні становить орієнтовно 10 випадків на 100 тис. населення. Ці дані корелюються з загальноєвропейським, стверджують фахівці.