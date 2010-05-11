У лісах Херсонщини - найвищий рівень пожежної небезпеки
14:42, 11 травня 2010Країна
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Сосни інтенсивно виділяють ефірні олії
У лісах Херсонської області настав 5-й, найвищий рівень пожежної небезпеки.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні лісового й мисливського господарства Херсонської області.
Згідно з повідомленням, у лісах області соснові насадження інтенсивно виділяють ефірні масла, які можуть спалахнути від будь-якої іскри.
Крім того, в лісах, враховуючи піщаний грунт, повітря прогрівається сильніше, ніж на відкритій місцевості.
У таких умовах забороняються відвідання лісів населенням і в`їзд автотранспорту в ліси.
Із 9 травня Херсонський обллісгосп також почав застосовувати вертоліт для патрулювання лісів.
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