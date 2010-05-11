В Україні хочуть створити базу даних захворюваності на меланому

Інститут дерматології та косметології доктора Богомолець готовий профінансувати створення єдиної загальнодержавної бази даних щодо захворюваності на меланому в Україні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила заслужений лікар України, професор, головний лікар Інституту дерматокосметології Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, фахівцями закладу розроблені відповідні форми документів, що дозволять створити єдиний реєстр щодо захворюваності на меланому.

“Ми створили протоколи скринінгового огляду, які відповідають вимогам європейської організації “Євромеланома”. І сьогодні ці протоколи скринігового огляду я прошу прийняти від нас Міністерство охорони здоров’я. Вони вже підготовлені і відпрацьовані”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ, передаючи відповідні документи присутньому на прес-конференції заступнику міністра охорони здоров’я Валерію БІДНОМУ.

Ці протоколи, зазначила професор, мають пройти експертизу в Інституті раку. “Щоб інститут раку вніс свої зауваження, і щоб ці протоколи були прийняті як державний стандарт до скринінгових оглядів для того, щоб всі, хто захоче до нас приєднатися, могли приєднатися за єдиним протоколом”, - зауважила професор.

О.БОГОМОЛЕЦЬ пояснила, що протоколи дозволяють проаналізувати фактори ризику, інформацію про групи ризику серед населення, тобто допоможуть глибше вивчити проблему та швидше знайти шляхи її подолання.

“Інститут дерматології і косметології виступає з ініціативою профінансувати створення реєстру і повністю виконувати під наглядом Інституту раку роботу з систематизації всіх даних, які будуть отримані по Україні, коли до нас почнуть приєднуватись інші міста”, - заявила О.БОГОМОЛЕЦЬ.

У відповідь В.БІДНИЙ пообіцяв, що МОЗ розгляне ініціативу Інституту дерматокосметології. “Ми обов’язково розглянемо всі ці протоколи, а потім всі звернення, які є відносно співпраці з Інститутом онкології. Я, як лікар, підтримую таку ідею, і думаю, що вона повинна мати перспективу”, - сказав заступник міністра.

Головний дерматовенеролог України, професор Віктор СТЕПАНЕНКО звернув увагу міністра на потребу чіткої структуризації та уніфікації напрямку дерматоонкології, а також на необхідність підготовки відповідних кадрів, починаючи з лікарів загальної практики і завершуючи лікарями-онкологами та дерматологами.

“Необхідно впроваджувати уніфіковані програми післядипломного тематичного удосконалення підготовки лікарів з питань дераматооноклогії в медичних вузах України. Також є нагальна потреба у програмі післядипломної освіти ввести субспеціальність з дерматоонкології”, - вважає В.СТЕПАНЕНКО.

Довідка УНІАН. Завдяки проведенню всеукраїнського благодійного “Марафону здоров’я” (з виявлення новоутворень шкіри) 22 листопада 2008 р. у Брюсселі О.БОГОМОЛЕЦЬ отримала підтвердження та протокол приєднання України до програми “Євромеланома”, учасниками якої є більше 20 європейських країн. 21 травня 2009 р. у Києві вперше було проведено День меланоми в Україні.