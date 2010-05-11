У Запоріжжі розлилася сірчана кислота

У Запоріжжі з контейнерів, що випали з вантажівки в центрі спального району, вилилося 4 кубометри відпрацьованої сірчаної кислоти.

Інформацію про подію УНІАН офіційно підтвердили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації.

"Дійсно, 10 травня о 18.45 в Хортицькому районі Запоріжжя з автомобіля "МАЗ", що належить Запорізькому заводу кольорових сплавів, випали 4 контейнери з відпрацьованою сірчаною кислотою (загальною місткістю 4 кубометри), які перевозилися для утилізації в Донецьку область. Сталося витікання рідини", - говориться в повідомленні.

За даними управління НС, незважаючи на те, що "ця речовина не має ступеня токсичності, на місці події було проведено спецобробку каустичною содою і змив залишків водою".

В операції було задіяно 10 чоловік особового складу і дві одиниці техніки.

Згідно з офіційними даними, "забруднення навколишнього середовища і загрози для населення немає".