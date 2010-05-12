Херсонщина: жінка потрапила до реанімації після укусу змії
08:21, 12 травня 2010Країна
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Стан середньої тяжкості
У Херсонській області 58-річна жінка потрапила до реанімації після укусу змії.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, жителька селища Очаківське Голопристанського району у полі наступила на змію, яка вкусила її у ногу.
Постраждалу було госпіталізовано до районної лікарні 9 травня. Вона перебуває у стані середньої тяжкості у реанімації.
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