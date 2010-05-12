Любительки фітнесу ризикують залишитися бездітними

Учені прийшли до висновку, що надмірне захоплення фітнесом загрожує безпліддям. Справа в тому, що коли організму не вистачає енергії на паралельні заняття важким спортом і вагітність, він включає захист - зменшується фертильність, пише Woman-today.

Відкриття було зроблено співробітниками Норвезького університету наук і технологій на основі результатів дослідження 3 тис. жінок.

Навіть з урахуванням факторів, таких, як вік, вага, сімейний стан і куріння, у жінок з цих груп у три рази частіше, ніж у інших виникали проблеми з фертильністю.

Найбільш схильні до ризику молоді жінки: серед тих любительок фізичних навантажень, кому не було 30 років, чверть не могла завагітніти протягом першого року дослідження у порівнянні з національним рівнем у 7%.

Раніше команда вчених з університету Ле Рош встановила, що спортивні навантаження знижують обсяг мозкових структур у представниць прекрасної статі. Однак стимулюють зони пам`яті і активують області, відповідальні за інтелектуальні здібності.

rosbalt.ru