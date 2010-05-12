Кому шпинат протипоказаний?

Через високий вміст щавлевої кислоти дітям його можна давати лише в невеликій кількості. Проте при вживанні шпинату в свіжому вигляді, щавлева кислота не має шкідливої дії. Щоб нейтралізувати щавлеву кислоту, у воду, при варінні або тушкуванні, додають небагато молока або вершків. Велика кількість щавлевої кислоти накопичується в старому листі, в молодому листі її майже немає.

Не можна його їсти при нирковокам`яній хворобі, нефриті, подагрі, захворюваннях печінки і жовчного міхура, дванадцятипалої кишки.

Використовується в свіжому, тушкованому і відварному вигляді. Оскільки має прісний смак, добре додавати до нього щавель. Якщо шпинат молодий, то його добре тушкувати у власному соку, якщо старий - краще відварити.

Хороший шпинат - з широким тонким, темно-зеленим листям на короткому товстому і м`якому стеблі.

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