В Україні починається кампанія на підтримку прав жінок і дітей

Заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Світлана ТОЛСТОУХОВА і керівник першого відділу програм допомоги Представництва ЄС Міхаель ФЬОГЕЛЕ підписали комунікаційну стратегію з метою підвищення обізнаності щодо рівності жінок та чоловіків і прав дитини.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейської комісії в Україні.

За повідомленням, комунікаційна стратегія, яка є частиною проекту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні» з бюджетом 5,5 млн. євро, встановлює рамки для реалізації тривалих інформаційних кампаній з метою підвищення обізнаності щодо ґендерної рівності та прав дитини в Україні, а також спрямована на зміну укорінених стереотипів.

За підтримки Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту - основного бенефіціара проекту – комунікаційні кампанії будуть зосереджені на таких актуальних проблемах як домашнє насильство, захист дітей та гендерна рівність.

У Представництві ЄС повідомили, що комунікаційна кампанія буде реалізовуватись через усі типи медіа, що включає рекламу, інформаційні матеріали, роботу із засобами масової інформації та різні заходи. Крім того, навчальні програми, заплановані у рамках проекту, підвищать спроможність громадянського суспільства та уряду ефективно реалізовувати соціальні кампанії у майбутньому.

Програма «Права жінок та дітей в Україні» складається з п’яти взаємопов’язаних проектів і фінансується Європейським Союзом із загальним бюджетом 14 млн. євро, що включає 5,5 млн. євро на комунікаційний компонент.