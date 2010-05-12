У Києві пройде Конгрес директорів онкологічних інститутів країн СНД

Сьогодні прес-конференція

Прес-конференція в рамках Конгресу директорів онкологічних інститутів країн СНД, які вперше зберуться в Україні щоб виробити спільну стратегію боротьби з раком. Учасники: головний онколог України, директор Національного інституту раку України Ігор Щепотін, президент Російської академії медичних наук, директор Російського онкологічного наукового центру ім. Н.Н.Блохіна РАН, голова Асоціації директорів онкологічних інститутів країн СНД проф. Михайло Давидов (готель «Русь», вул. Госпітальна, 4 , конференц-залі (перший поверх). Після прес-конференції представники ЗМІ зможуть відвідати Національний інституту раку (вул. Ломоносова, 33/43). Потрібна акредитація. Телефони: 066 355 5050, 044 495 5320.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter