Кубинські медики винайшли ліки від раку

09:40, 12 травня 2010
Країна
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На основі отрути блакитного скорпіона

Вони стверджують, що їм вдалося винайти препарат на основі отрути блакитного скорпіона і  він здатний пригнічувати розмноження ракових клітин.

Вже нібито проведено випробування на восьми тисячах пацієнтів, і результати – дуже позитивні. Кубинці нині починають першу фазу міжнародної реєстрації препарату. Хоча Куба як остання барикада комунізму –  досить бідна країна, медицина тут за роки правління Кастро завоювала світове визнання своїм високим рівнем. Залишається лише сподіватися, що кубинські ліки проти раку швидко подолають світові бюрократичні перепони і нарешті зупинять жахливу хворобу, яка щороку вбиває тисячі людей в світі.

ictv.ua

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