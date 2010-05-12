Кубинські медики винайшли ліки від раку

Вони стверджують, що їм вдалося винайти препарат на основі отрути блакитного скорпіона і він здатний пригнічувати розмноження ракових клітин.

Вже нібито проведено випробування на восьми тисячах пацієнтів, і результати – дуже позитивні. Кубинці нині починають першу фазу міжнародної реєстрації препарату. Хоча Куба як остання барикада комунізму – досить бідна країна, медицина тут за роки правління Кастро завоювала світове визнання своїм високим рівнем. Залишається лише сподіватися, що кубинські ліки проти раку швидко подолають світові бюрократичні перепони і нарешті зупинять жахливу хворобу, яка щороку вбиває тисячі людей в світі.

ictv.ua