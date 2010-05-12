Захворів раком - піднімися в гори

Захворів раком - піднімися на гору Кіліманджаро і здолаєш недугу, вважають фахівці з ПАР. Ефект сходження порівнюваний з хіміотерапією при лікуванні окремих видів злоякісних пухлин, говорить південноафриканський лікар Ілзе-Марі Ханеком.

Недавно з Танзанії в ПАР повернулася група південноафриканців, які піднялися на найвідомішу вершину Африки - Кіліманджаро. Завдяки цьому одному з групи, бізнесменові Лайонелу Грінбергу, вдалося перемогти лімфому Ходжкина. Ентузіастів супроводжував досвідчений альпініст Роббі Коєтін, який 17-м серед південноафриканців підкорив Еверест.

"Підйом на гору порівнюваний з лікуванням ракової пухлини, - говорить Ханеком. - Велику частину шляху ти бачиш лише десяток метрів перед собою, а твоя увага зосереджується на вузькій стежці. Це як при хіміотерапії, коли забуваєш про все навколо, коли проходиш через втому і страждання. Впокорюючи гору, ти повинен подолати себе - так само і при лікуванні раку, який тобі треба не пережити, а перемогти".

Коєтін вважає, що, хоча Кіліманджаро не така висока гора, як Еверест, часу на акліматизацію там залишається менше, оскільки швидше йде підйом - приблизно на тисячу метрів в добу.

ami-tass.ru