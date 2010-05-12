У Китаї невідомий скоїв напад на дитячий садок

У китайській провінції Шеньсі невідомий скоїв напад на дитячий садок: щонайменше, сім чоловік загинуло і понад 20 поранено, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Серед загиблих один учитель, інші - діти.

Після скоєного злочину нападник наклав на себе руки.

Поліція з`ясовує обставини трагедії.

Це не перша така НП за останній час у Китаї. Щонайменше, три напади на навчальні заклади сталися наприкінці квітня - початку травня.