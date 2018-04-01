Скільки коштує лікуватися безкоштовно?

Які переваги дає поліс добровільного медичного страхування? - Вам потрібно здати аналізи і добре б пройти УЗД, - сказала лікар, не відриваючись від записів в моїй медичній карті. - Але в нашій поліклініці апарат зараз зламався, може, пошукайте, де це можна зробити платно?! Взагалі, візит до лікаря залишив неприємний осад. П`ятнадцять з двадцяти хвилин, що я провів в кабінеті, послідовниця Гіппократа присвятила заповненню паперів, а розмова про моє здоров`я практично звелася до банальної: «На що скаржитеся?» і «Напевно, це у вас нервове». На довершення до всього я дізнався, що лабораторія, де належить здавати кров, працює тільки до напіввосьмої ранку. Загалом, вся краса безкоштовної медицини була вочевидь: не дуже уважний лікар, зламане устаткування, необхідність відпрошуватися з роботи і шукати, де можна зробити УЗД за гроші, а також вставати ні світ ні зоря, щоб здати аналізи. Отже, скарги на здоров`я я вирішив до певного часу залишити при собі - поки зовсім не прикрутить.

Слава богу, чекати ускладнень все-таки не довелося. Приблизно через місяць після візиту в районну поліклініку, як мені здалося, раптом ні з того ні з сього керівництво компанії, де я тоді трудився, вирішило ощасливити нас полісами добровільного медстрахования. Це зараз при працевлаштуванні соцпакет здається майже буденною справою. Тоді ж перший візит в «комерційну» поліклініку показався чимось з розряду фантастики: мармурові сходи, зимовий сад з фонтанчиком посеред холу, а лікар, здавалося, такий стурбований моїм здоров`ям, що просто загнав в безвихідь нескінченними розпитуваннями.

СОЦПАКЕТ АБО САМОСТІЙНА ПОКУПКА? До 65% полісів добровільного медичного страхування купують саме корпоративні клієнти для свого підопічного колективу, розповідають страховики. Зрозуміла справа, соцпакет - справа вигідна для працівника. Але для керівництва компанії тут теж немало плюсів. По-перше, претенденти більш охоче влаштовуються в організації, де дирекція піклується про потреби трудящих. По-друге, працівники ретельніше стежать за своїм здоров`ям і менше хворіють, тоді якщо народ поголовно сидить «на бюлетені», працедавець несе додаткові витрати, страждає виробничий процес. По-третє, компанія, оформляючи страховки для працівників, одержує податкові пільги.

Зараз соціальним пакетом своїх працівників забезпечують практично всі представництва іноземних компаній в Росії і крупні вітчизняні фірми, проте з кожним роком збільшується і частка приватних осіб, що віддають перевагу добровільному страхуванню. Плюс обов`язкового поліса в тому, що меддопомогу по ньому можна одержати практично в будь-якому куточку Росії, де б ви не опинилися. А добровільна страховка діє тільки за місцем проживання (роботи). Проте безкоштовна медицина покриває далеко не всі види терапевтичних і профілактичних послуг, в яких може виникнути потреба.

Головна ж перевага добровільної страховки – це свобода вибору. Звичайно, той поліс, що нам оформляє працедавець, часто передбачає обмежений набір меддопомоги: відвідини і консультації фахівців, виклик лікаря додому, клінічні дослідження і діагностика за допомогою сучасного устаткування, стоматологія (за винятком протезування), фізіотерапевтичні процедури і лікувальна фізкультура. Цього, погодьтеся, не так вже й мало. Проте, якщо корпоративна страховка вас не влаштовує, її можна купити самому, самостійно склавши страхову програму і вибравши медичні установи із запропонованих (як правило, в друзях у кожної із страхових компаній до 20 поліклінік і стаціонарів). Важливий нюанс - і економія часу, яку забезпечує добровільне медичне страхування. Немає потреби шукати гідну медустанову або штовхатися в чергах під дверима кабінетів. Володареві поліса відкриті двері найбільш рейтингових клінік, включених в програму страхування.

ЩО СКІЛЬКИ КОШТУЄ Проте, перш ніж купувати страховку, пригадайте, як часто ви хворіли минулого року, і прикиньте, що вам належить підлікувати ще. Потім дізнайтеся, скільки коштують послуги лікарів, що цікавлять вас, за один візит при оплаті «на місці». Іноді за вартістю страховка рівна трьом пломбам у стоматолога.

Втім, розкид цін досить широкий. Тут багато залежить не тільки від включених в страхову програму ризиків, але і пафосу медустанови. Страховики можуть запропонувати поліклініки дорослих і за 700 доларів, і за 250. Якщо ж ви хочете лікуватися у лікарів, які обслуговують вищих чиновників, як мовиться, все у ваших руках, проте вартість такого поліса обійдеться в півтори тисячі доларів і більше. Взагалі з платною страховкою можна «прикріплятися» навіть не до клініки, а до особистого лікаря.

Як не дивно, поліс допомагає і заощадити. По-перше, купивши поліс на рік, ви застраховані від підвищення вартості медпослуг. По-друге, лікар не зможе призначити вам непотрібну процедуру або дослідження, «розвести» на покупку БАДів і усілякими іншими способами вивуджувати гроші з ваших кишень. Річ у тому, що в штаті кожної страхової компанії працюють лікарі-експерти, які перевіряють відповідність призначених пацієнтам-договірникам тих або інших процедур і досліджень поставленому діагнозу. Адже все це оплачує страховик, а йому витрачати зайві гроші не хочеться.

БУДЬ В КУРСІ. Які ризики не покриває страховка Онкологічні захворювання до установки діагнозу, СНІД, ВІЛ, туберкульоз, венеричні захворювання, особливо небезпечні інфекції не є страховим випадком і не входять в програму добровільного медичного страхування. Жодна страхова компанія не проводить оплату за медичну допомогу по цих випадках. Річ у тому, що лікування більшості цих захворювань відноситься до соціальних державних програм, а вони фінансуються з бюджету.

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