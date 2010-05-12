В авіакатастрофі в Тріполі вижив 8-річний хлопчик

В авіакатастрофі в Тріполі вижив восьмирічний хлопчик із Нідерландів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

За інформацією співрозмовників агентства, дитина виявилася єдиною, хто вижив із числа тих, хто перебував на борту лайнера.

Airbus-330 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що прибув із Йоганнесбурга (ПАР), розбився при заході на посадку в міжнародному аеропорту Тріполі в середу вранці. За даними авіакомпанії, на борту перебували 93 пасажири і 11 членів екіпажу. Причиною катастрофи могла стати помилка пілотів.