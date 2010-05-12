Діти, чиї батьки працюють за кордоном, матимуть опікунів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо подолання соціального сирітства в сім`ях громадян, які працюють за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 357 народних депутатів з 402, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом до Цивільного кодексу України вносяться зміни, згідно з якими над малолітніми особами та над неповнолітніми особами за спільною заявою батьків, або заявою того з батьків, з ким проживає дитина, встановлюється тимчасова опіка чи тимчасове піклування.

Передбачено, що опікун та піклувальник не мають права вчиняти правочини від імені підопічного, над яким встановлено тимчасову опіку чи тимчасове піклування. Також, згідно з проектом закону, у випадку тимчасової опіки опікун здійснює витрати за рахунок коштів, що надаються батьками або тим з батьків, з ким проживав підопічний.

Проектом передбачається, що батьки мають право звернутися до органу опіки та піклування із спільною заявою, про призначення дитині опікуна (піклувальника) на період, коли з поважних підстав такі батьки не можуть виконувати обов’язки щодо дитини з зазначенням особи, що буде опікуном (піклувальником). У такому випадку встановлюється тимчасова опіка (піклування). Якщо дитина проживає з одним з батьків, заяву подає той з батьків, з ким проживає дитина.

Тимчасова опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а тимчасове піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Орган опіки та піклування контролює умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, або тимчасову опіку чи тимчасове піклування.