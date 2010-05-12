В Україні розпочинається проект допомоги випускникам інтернатів

У Вінницькій та Одеській областях реалізуватимуть проект допомоги випускникам інтернатних закладів.

Презентація проекту відбулась сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомила директор міжнародної громадської організації “Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” Ілона ЄЛЄНЄВА, очолювана нею організація розпочала впровадження в Україні проекту “Отримай свій шанс”: Забезпечення кращого майбутнього дітей-вихованців та випускників інтернатних закладів через покращення соціальних послуг та посилення життєвих навичок дітей”.

За її словами, проект реалізується у партнерстві з Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді за участі організації “Міжнародні ініціативи з проблем розвитку дитини” (Нідерланди). Фінансову підтримку в реалізації проекту надано програмою МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди.

І.ЄЛЄНЄВА повідомила, що метою проекту є покращення життєвих навичок та соціальних послуг для вихованців, випускників інтернатних закладів та шкіл-інтернатів для їхньої підготовки до самостійного дорослого життя. Цільовою групою проекту стануть вихованці інтернатів, які проживають у соціальних гуртожитках, працівники центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальних гуртожитків та цільових інтернатів.

Директор МГО зазначила, що окрема увага під час реалізації проекту приділятиметься практичній підготовці випускників інтернатів до самостійного життя через навчання таким життєвим навичкам як планування особистого бюджету, готування страв у домашніх умовах, вирішення конфліктів, пошук роботи, здоровий спосіб життя, планування сім’ї.

Участь у заходах проекту візьмуть випускники 9-11-х класів інтернатів та мешканці соціальних гуртожитків в Одеській (міста Котовськ, Тарутине, Ізмаїл) та Вінницькій (міста Жмеринка, Тульчин) областях.

Реалізація проекту триватиме з 15 березня 2010 року до 15 вересня 2012 року.