Багатодітним сім'ям не даватимуть пільгові кредити на житло

Верховна Рада України відмовилася внести зміни до закону “Про охорону дитинства” стосовно пільгового кредитування багатодітних сімей з метою поліпшення їхніх житлових умов.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного законопроекту у першому читанні проголосували лише 162 народних депутати із 402, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, Законом України “Про охорону дитинства” передбачено, що сім`ям з дітьми у порядку, що визначається Кабінетом міністрів України, надаються пільгові довгострокові кредити на придбання житла, предметів довгострокового користування та житлове будівництво. У той же час, законодавством передбачаються пільгові кредити на поліпшення житлових умов лише для молодих сімей.

Метою розробки законопроекту є надання додаткових соціальних гарантій – права на пільгове кредитування для поліпшення житлових умов багатодітних сімей за аналогією з відповідною пільгою, передбаченою чинним законодавством для молодих сімей.