Медицина Києва перебуває у невизначеності?

Комісія Київради з питань охорони здоров`я відзначає необхідність негайного ухвалення бюджету столиці.

Про це в коментарі УНІАН повідомила керівник Постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту, в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Алла ШЛАПАК.

Вона зазначила, що відсутність бюджету столиці в основному позначається на сфері охорони здоров`я.

А.ШЛАПАК також заявила, що зі свого боку профільна комісія Київради, яку вона очолює, докладе всіх зусиль для того, щоб фінансування столичної медицини цього року здійснювалося в повному обсязі.

«Ті дні, які залишилися до ухвалення бюджету, комісія Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту витратить на те, щоб знайти оптимальне рішення в питанні розподілу коштів бюджету і профінансувати медичні статті максимально», - підкреслила вона.

«Нам ніколи рефлексувати - медицина столиці не може далі залишатися в невизначеності. Ми не маємо права зволікати з ухваленням рішень, адже це саме той випадок, коли за цифрами в документі стоїть життя конкретних людей», - додала А.ШЛАПАК.

Довідка УНІАН. У бюджеті столиці на 2009 р. на фінансування сфери охорони здоров`я було передбачено 2,6 млрд. грн.