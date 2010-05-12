У Сумській області від удару блискавки загинув юнак

У Ямпільському районі Сумської області молодий чоловік загинув від удару блискавки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Сумській області, нещасний випадок стався учора, 11 травня.

Тіло юнака в обгорілому одязі знайшли місцеві жителі на дорозі неподалік від села Білиця. Медики встановили, що причиною смерті стало пряме попадання блискавки.

Крім того, в Охтирському районі Сумської області розряд блискавки влучив у трактор, в якому знаходився фермер. Чоловік зараз у тяжкому стані знаходиться в лікарні.