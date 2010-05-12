В Україні знижується смертність від онкозахворювань

Вперше за останні роки в Україні фіксується реальне зниження смертності від онкологічних захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний онколог України, директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН сьогодні на брифінгу перед відкриттям Конгресу директорів онкологічних інститутів країн СНД.

Він зазначив, що ця позитивна тенденція спостерігається вже декілька років, хоча рівень онкозахворюваності в нашій країні продовжує зростати.

«Українська онкологія досягла істотного прогресу. Ми почали на 10% частіше діагностувати пухлини на ранніх стадіях – першій і другій, коли можна гарантувати майже стовідсоткове одужання», - сказав І.ЩЕПОТІН.

Він підкреслив, що українські онкологи очікують від уряду фінансової підтримки цього напрямку медицини.

І.ЩЕПОТІН також поінформував, що Конгрес директорів онкологічних інститутів країн СНД у Києві присвячено 90-річчю Національного інституту раку України.

«Конгрес зібрав фахівців країн СНД для розробки спільної стратегії боротьби з раком. У його рамках планується прийняти Міждержавний план боротьби з раком», - зазначив І.ЩЕПОТІН.

У свою чергу, президент Російської академії медичних наук, директор Російського онкологічного наукового центру ім. Блохіна РАН, голова Асоціації директорів онкологічних інститутів країн СНД Михайло ДАВИДОВ підкреслив, що жодна країна не може вирішити проблему раку лише своїми силами.

«Українські онкологи займали вагоме місце і в колишньому СРСР, і на теренах СНД. Сьогодні онкологія - це світова наука, й лише колективними зусиллями, чітко розрахувавши сили й можливості, ми можемо змінити ситуацію в онкології. Адже сьогодні півтора мільйона людей у світі щорічного вмирають лише від раку легенів. Це справжня проблема», - підкреслив М.ДАВИДОВ.