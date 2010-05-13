Ліки дітям призначають неправильно

Майже 80% ліків фармакологічного ринку Росії не може використовуватися для лікування дітей, повідомляє www.medicus.ru.

Призначення дитячих ліків - небезпечне. Масштаби проблеми з дитячими ліками істотні в усьому світі, тож Всесвітня Організація охорони здоров`я присвятила їй нещодавно ціле дослідження. Результати його стало повною несподіванкою для багатьох.

Ліки, які використовуються в медицині для лікування дорослих, можуть виявитися небезпечними для дітей, і замість лікування основної хвороби можуть провокувати різноманітні розлади у дітлахів. Причин цьому - багато. Зокрема, на пальцях можна перерахувати серйозні клінічні дослідження медикаментів для дітей.

Що ми робимо зараз? Ділимо для дитини, таблетку для дорослих на частини або, що ще гірше, відсипаємо частину вмісту капсули з лікарською речовиною. І нарешті - людський фактор: російські лікарі виявилися любителями влаштовувати в організмі хворих лікарський коктейль із сумнівною користю для здоров`я. Чим більше ліків одночасно приймає хворий, тим більше шансів, що частина їх призначена невиправдано. Це призводить до частої появи виражених побічних дій медикаментів, іноді з летальним результатом, і подовженню термінів лікування. Крім того, ефективні медикаменти, давно і успішно використовують за кордоном, роками не можуть пройти реєстрацію в Росії замість того, щоб розглядати ці питання в прискореному порядку.

Директор Наукового центру здоров`я дітей РАМН, академік РАМН Олександр Баранов неодноразово ставив нагальні питання фармакології в педіатричній практиці перед Держдумою і Урядом РФ, але вони як і раніше залишаються без належної уваги з боку владних структур. Самим же виробникам медикаментів, вирішувати їх невигідно, тому що попит на дитячі препарати - відносно обмежений.