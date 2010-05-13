Худнемо разом із зеленим чаєм

Зелений чай це напій, який упродовж століть вживається в різних регіонах Азії - від Китаю до Близького Сходу. І тільки, нещодавно він підкорив та інші континенти. Чай сприятливо впливає на організм людини - чудово позбавляє спраги, очищає кров, має тонізуючі властивості. Також, доведено, що вживання зеленого чаю - це ефективний спосіб скинути зайві кілограми природним способом.

Єдиний недолік зеленого чаю, це те, що він містить більшу концентрацію кофеїну. Але якщо брати чай в помірних дозах, то це може має стимулюючу дію на весь організм.

Для тих, хто страждає від безсоння і почуття постійної тривоги, рекомендується випивати по три чашки на день. У цьому випадку було б краще не пити напій після 14:00. А якщо у Вас виразка шлунка або проблеми із шлунково-кишковим трактом слід вживати зелений чай, тільки під час їжі.

Включивши зелений чай в свій щоденний раціон, можна втратити до 4 кг на місяць.

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