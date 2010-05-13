Від чого врятує маслинова олія

Додавання маслинової олії до раціону харчування допоможе запобігти розвитку виразкового коліту, повідомляють лікарі Університету Східної Англії / UEA, Великобританія /. Клініцисти помітили, що люди, які отримують достатньо олеїнової кислоти, яку містить оливкова олія, набагато рідше страждають на виразковий коліт.

Олеїнова кислота - це мононенасичені жирні кислоти, які містять оливкова олія, арахісова, виноградна олії, а також деякі види маргарину та вершкового масла. На виразковий коліт страждає 120 тис. жителів усіх вікових груп у Великобританії і близько мільйона - в США. Для хвороби характерні запалення внутрішньої оболонки товстої кишки, через що виникають симптоми болю у животі, діареї та втрати маси тіла.

Вчені довели, що високе споживання олеїнової кислоти з харчовими продуктами на 90% знижує ризик розвитку хвороби. За словами гастроентерологів, олеїнова кислота попереджує розвиток виразкового коліту, блокуючи хімічні речовини в кишечнику, які посилюють запалення при захворюванні. Медики припустили, що якщо пацієнти отримували б більші дози олеїнової кислоти, можна було б запобігти приблизно половині випадків виразкового коліту. Двох-трьох столових ложок оливкової олії на день достатньо для захисного ефекту його складу, говорять клініцисти.

ami-tass.ru