Вигляд лікаря підвищує тиск

"Ефект білого халата" широко відомий – від вигляду лікаря тиск підстрибує. Проте виявилось, що його дія набагато значніша у людей, які страждають гіпертонією.

Це пояснюється тим, що гіпертоніки переживають стрес при відвідинах лікаря. Група дослідників з Австралії опублікувала в медичному журналі British Medical Journal статтю, в якій доводиться, що куди ефективнішим способом вимірювання тиску крові є носіння протягом доби спеціального монітора. Гіпертонією страждає до 40% дорослих британців, і вона є найбільшим чинником ризику при інфарктах, інсультах і захворюваннях нирок.

У 2001 році британські лікарі тільки в державній системі охорони здоров`я виписали 90 мільйонів рецептів на ліки від гіпертонії, які обійшлися в 840 млн. фунтів. Зазвичай тиск крові вимірюється або у присутності лікаря, або за допомогою автоматичного монітора, який заміряє тиск постійно.

Вони порівнювали показники при вимірюванні тиску, одержані лікарями в лікарняних умовах, з амбулаторними даними, одержаними від моніторів. Виявилось, що відмінність між ними досягає 29 одиниць. На цю різницю впливали також вік і стать пацієнта. При цьому з`ясувалося, що чим ближче тиск до норми, тим менша ця різниця у вимірюваннях, одержаних двома методами.

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