На Луганщині у приватній садибі виявлено близько 50 кг ртуті

На подвір’ї одного з будинків у місті Красний Луч Луганської області у вугільному сараї було виявлено близько 50 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Луганській області.

Ртуть зберігалася у скляних ємностях.

Загрози забруднення території, життю і здоров’ю людей немає. Відселення не проводилося. Ведеться слідство.