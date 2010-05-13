На Луганщині у приватній садибі виявлено близько 50 кг ртуті

10:17, 13 травня 2010
Країна
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Загрози життю і здоров’ю людей немає

На подвір’ї одного з будинків у місті Красний Луч Луганської області у вугільному сараї було виявлено близько 50 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Луганській області.

Ртуть зберігалася у скляних ємностях.

Загрози забруднення території, життю і здоров’ю людей немає. Відселення не проводилося. Ведеться слідство.

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