На Луганщині у приватній садибі виявлено близько 50 кг ртуті
10:17, 13 травня 2010Країна
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Загрози життю і здоров’ю людей немає
На подвір’ї одного з будинків у місті Красний Луч Луганської області у вугільному сараї було виявлено близько 50 кг ртуті.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Луганській області.
Ртуть зберігалася у скляних ємностях.
Загрози забруднення території, життю і здоров’ю людей немає. Відселення не проводилося. Ведеться слідство.
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