Тимчасові тату шкідливі для здоров'я

"Велика частина жінок в ОАЕ періодично користуються хною для забарвлення нігтів, рук, стоп і прикрашання узорами великої площі шкіри на руках і ногах. А хна може бути причиною широкого розповсюдження лейкемії серед жінок в Персидській затоці. У всьому ж світі від даного захворювання частіше страждають чоловіки", - відзначає в своєму дослідженні, опублікованому в журналі Leukaemia and Lymphoma, група фахівців з госпіталів ОАЕ.

Насправді, проблема полягає не в самій хні, а в сполуках, використовуваних як розчинники. До числа таких сполук входять бензол, давно заборонений в багатьох країнах як компонент продуктів краси. Відомо, що бензол викликає рак. Крім бензолу в суміш можуть входити і інші нафтопродукти для поліпшення кольору.

Одночасно з цим, туристам часто роблять тимчасові татуїровки, так званою, "чорною хною". По суті це зовсім не хна. У "чорній хні" міститься небезпечна сполука пара-фенілендіамід, яка здатна викликати алергію і приводить до рубцювання. Адже хна, якраз, стала популярна завдяки своїй натуральності і безпеці.

newsland.ru