Чиновниця вимагала хабара за сприяння в усиновленні дитини

У Чернігівській області викрито працівника служби у справах дітей райдержадміністрації, яка вимагала та отримала 3 тис. грн. хабара від місцевої жительки за сприяння в усиновленні дитини.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.