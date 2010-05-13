Чиновниця вимагала хабара за сприяння в усиновленні дитини
11:09, 13 травня 2010Країна
0
Порушено кримінальну справу
У Чернігівській області викрито працівника служби у справах дітей райдержадміністрації, яка вимагала та отримала 3 тис. грн. хабара від місцевої жительки за сприяння в усиновленні дитини.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter