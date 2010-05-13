Цього року розпочнуть будувати "Дитячу лікарню майбутнього"?

12 травня голова правління міжнародного благодійного фонду (МБФ) "Україна 3000" Олександр Максимчук повідомив, що фонд зібрав достатньо коштів, щоб у поточному році почати будівництво "Дитячої лікарні майбутнього".

Цей проект був представлений МБФ "Україна 3000" (головою наглядової ради фонду є дружина екс-президента Віктора Ющенка Катерина Ющенко) у 2006 році.

Лікарня на 250 ліжок замислювалася як сучасний дитячий медичний заклад європейського рівня, в якому працюватимуть найкращі фахівці та використовуватися новітні технології. Завершити роботи планується в 2012 році.

У 2007-2008 роках вартість проекту оцінювалася в 600 млн грн. Як повідомив вчора пан Максимчук, благодійники перерахували 131 500 000 грн. Цих коштів достатньо, щоб вирити котлован, закласти фундамент і провести комунікації.

Максимчук не відповів на питання, чи підтримує нова влада ідею будівництва лікарні. Представники парламентської фракції Партії регіонів переконані, що проект необхідно реалізувати.

"Медична установа такого рівня, з сучасним обладнанням, Україні, безумовно, необхідна", - заявив голова комітету Верховної ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир Рибак (Партія регіонів).

www.kommersant.ua