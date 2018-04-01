Погані думки шкодять мозку

Щоб зберегти пам`ять на довгі роки, медики рекомендують не виснажувати мозок перевантаженнями і правильно харчуватися.

Лікар-психіатр Центру корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації Кіра Мезяная підкреслила, що для підтримки та збереження пам`яті не варто виснажувати мозок тривалою працею і нав`язливими, безплідними роздумами: "Найлегший шлях розбазарити ресурси пам`яті й розумової роботи -" застрявати "на переживаннях і неприємних думках ".

Кіра Мезяная стверджує, що завжди слід чітко пам`ятати, що ми пережили і чого нас навчали, неможливо і навіть не корисно. Це пов`язано з тим, що пам`ять буває короткочасна і довготривала. Частинки інформації зберігаються у клітинах мозку - нейронах, об`єднаних в нейрональні мережі. Як і всяка жива структура, наша "сіра речовина" може бути в кращому або гіршому стані залежно від інтенсивності та тривалості роботи, відпочинку та харчування, підкреслює експерт.

Як же підтримати і зберегти пам`ять? Ось що рекомендують медики.

Не виснажуйте мозок непомірно тривалою працею і нав`язливими, безплідними роздумами. Найлегший шлях розбазарити ресурси пам`яті й розумової роботи - "застрягати" на переживаннях і неприємних думках. А первинні думки, що викликають певні емоції і відчуття: як думаємо, так і відчуваємо. Неприємності нам доставляють не лише події, що з нами відбуваються, але й те, як ми до них ставимося.

Якщо позбутися проблеми поки що не вдається, треба уникати нав`язливого пошуку її вирішення. Краще діяти за принципом "ранок вечора мудріший". В іншому випадку тривога на цьому тлі спровокує неконтрольовані ситуації.

Негатив впускати можна, але дозволяти йому осісти у свідомості - у жодному разі. Потрібно говорити собі: "Не таке переживали. І це переживемо".

Уявіть думки, які з`являються в голові, в образі осіннього листя: вони пливуть по воді або їх кружляє вітер. Жодну не затримуйте, не намагайтеся дати відповідь на геть усі питання, не виявляйте емоцій - тільки споглядальне до них ставлення. І будьтев певні: вони пропливуть повз.

Ставте перед собою надзавдання. Довголітні спостереження показали, що під впливом надзавдань поступово відновлюються ті можливості організму і мозку, які здавалися майже або зовсім пішли разом з роками. Йдеться, зокрема, про вивчення мов.

Творчо ставтеся до того, що робите. Творчість завжди виникає в процесі діяльності і піднімає будь-яку діяльність на якісно новий рівень, залучаючи додаткові можливості мозку.

Для розумового здоров`я і доброї пам`яті варто також звернути увагу на раціон харчування. У ньому має бути достатньо салатів, овочів, фруктів, морепродуктів, сиру і каш. При високих навантаженнях, відчутті розумового виснаження Кіра Мезяная радить взяти за правило щодня випивати склянку свіжовичавленого соку, хоча б протягом двох тижнів.

"Не зловживайте чаєм і кавою: не помітите, як пристрасть, - і це задоволення стане неконтрольованим. Якщо у вас немає алергії на ефірні олії, крапніть на долоню 1-2 краплі лимонної ефірної олії, розітріть в руках і, зануривши в них обличчя , зробіть глибокий вдих. Якщо немає олії, можна розтерти в долонях шкірку лимона ", - радить Кіра Мезяная.

І ще - мозок любить свіже повітря. Медики рекомендують частіше провітрювати приміщення, ходити пішки, гуляти перед сном.

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