Ботокс приводить до утворення зморшок

Ботокс – один з найпоширеніших способів стерти з лиця ознаки старіння. Але результати нового дослідження, стверджують, що його використання, навпаки, здатне привести до появи додаткових зморшок.

Доктор Девід Беккер, доцент дерматології в Медичному коледжі Веіл Корнел в Нью ЙоркУ, заявляє, що групи м`язів, в які Ботокс не вводиться, все одно знайдуть спосіб як скорочуватися, що приведе до утворення ще більшого числа зморшок і складок.

"Параліч групи м`язів може привести до активізації інших груп м`язів в спробі компенсувати обумовлену активність, яку заблокували. Закінчується все ще більш яскраво вираженою м`язовою активністю в сусідніх із заблокованими ділянках", - пояснює доктор Беккер.

newsland.ru