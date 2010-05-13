Ботокс приводить до утворення зморшок
12:08, 13 травня 2010Країна
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Параліч групи м`язів...
Ботокс – один з найпоширеніших способів стерти з лиця ознаки старіння. Але результати нового дослідження, стверджують, що його використання, навпаки, здатне привести до появи додаткових зморшок.
Доктор Девід Беккер, доцент дерматології в Медичному коледжі Веіл Корнел в Нью ЙоркУ, заявляє, що групи м`язів, в які Ботокс не вводиться, все одно знайдуть спосіб як скорочуватися, що приведе до утворення ще більшого числа зморшок і складок.
"Параліч групи м`язів може привести до активізації інших груп м`язів в спробі компенсувати обумовлену активність, яку заблокували. Закінчується все ще більш яскраво вираженою м`язовою активністю в сусідніх із заблокованими ділянках", - пояснює доктор Беккер.
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