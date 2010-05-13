Як же підтримати і зберегти пам`ять? Ось що рекомендують медики.

Не виснажуйте мозок непомірно тривалою працею і нав`язливими, безплідними роздумами. Найлегший шлях розбазарити ресурси пам`яті й розумової роботи - "застрягати" на переживаннях і неприємних думках. А первинні думки, що викликають певні емоції і відчуття: як думаємо, так і відчуваємо. Неприємності нам доставляють не лише події, що з нами відбуваються, але й те, як ми до них ставимося.

Якщо позбутися проблеми поки що не вдається, треба уникати нав`язливого пошуку її вирішення. Краще діяти за принципом "ранок вечора мудріший". В іншому випадку тривога на цьому тлі спровокує неконтрольовані ситуації.

Негатив впускати можна, але дозволяти йому осісти у свідомості - у жодному разі. Потрібно говорити собі: "Не таке переживали. І це переживемо".

Уявіть думки, які з`являються в голові, в образі осіннього листя: вони пливуть по воді або їх кружляє вітер. Жодну не затримуйте, не намагайтеся дати відповідь на геть усі питання, не виявляйте емоцій - тільки споглядальне до них ставлення. І будьтев певні: вони пропливуть повз.

Ставте перед собою надзавдання. Довголітні спостереження показали, що під впливом надзавдань поступово відновлюються ті можливості організму і мозку, які здавалися майже або зовсім пішли разом з роками. Йдеться, зокрема, про вивчення мов.

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