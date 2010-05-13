Активність мозку видає знайомі обличчя

У США вдалося дослідити активность нейронів мозку, що дозволило зафіксувати момент, коли людина впізнає знайоме обличчя.

Дана процедура може принципово змінити процес упізнання підозрюваних, повідомляють вчені зі Стенфордського університету.

Співробітник факультету психології Стенфорда Джессі Ріссмен і його колеги за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії змогли ідентифікувати особливості активності людського мозку, які супроводжують процес упізнання знайомих облич.

"Накопичені нейрологічні дані свідчать, що наш мозок по-різному реагує на вже знайомі і вперше побачені об`єкти. Функціональна магнітно-резонансна томографія може дозволити визначити наявність або відсутність спогадів про предмет за допомогою аналізу активності мозку", - повідомляють співробітники університету.

Вони провели серію експериментів, учасникам котрих показували велику кількість фотографій. Через годину фотографії їм показували знову, додаючи до них нові знімки. Протягом експерименту активність мозку піддослідних відстежувалася за допомогою томографа.

Аналіз отриманих даних дозволив ученим виявити просторові і тимчасові особливості нейронної активності, які супроводжують пригадування знайомих облич. Більш того, ці особливості, зафіксовані в одного з учасників експерименту, спостерігалися і у решти піддослідних.

"Стало можливим досить надійно визначати, чи сприймають учасники експерименту те чи інше обличчя як знайоме або як нове, - говорять дослідники.

На їхню думку, це відкриття може знайти широке застосування в судовому розслідуванні і в юридичних процедурах. Проте вчені відзначають, що їх результати отримані в контрольованих умовах експерименту, і поки неясно, наскільки вони застосовні в реальному слідчій практиці.

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