Донецьк виділив 690 тис на оздоровлення дітей
13:30, 13 травня 2010Країна
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Затверджено на сесії міськради
Донецьк з міського бюджету на 2010 рік виділив 691,2 тис. грн. на оздоровлення дітей пільгової категорії.
Як передає кореспондент УНІАН, така сума на дитяче оздоровлення була затверджена сьогодні на 44-й позачерговій сесії міськради.
Крім того, на оздоровлення працівників бюджетних установ (освіти, охорони здоров`я та культури) і їхніх дітей заплановано спрямувати 161,7 тис. грн.
Також міським бюджетом на 2010 рік заплановано придбати подарунки першокласникам міста на суму 124,5 тис. грн.
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