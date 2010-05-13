Донецьк виділив 690 тис на оздоровлення дітей

Донецьк з міського бюджету на 2010 рік виділив 691,2 тис. грн. на оздоровлення дітей пільгової категорії.

Як передає кореспондент УНІАН, така сума на дитяче оздоровлення була затверджена сьогодні на 44-й позачерговій сесії міськради.

Крім того, на оздоровлення працівників бюджетних установ (освіти, охорони здоров`я та культури) і їхніх дітей заплановано спрямувати 161,7 тис. грн.

Також міським бюджетом на 2010 рік заплановано придбати подарунки першокласникам міста на суму 124,5 тис. грн.