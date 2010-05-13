На Черкащині засуджено організатора контрабанди м'яса

Черкаський районний суд засудив організатора контрабанди м`яса до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Черкаській області, у квітні 2009 року співробітники СБУ затримали черкащанина, який поза митним контролем намагався контрабандним шляхом без відповідних документів ввезти з Молдови до України понад 21 тонну м’ясопродукції загальною вартістю майже 800 тисяч грн.

Крім того, в Уманському районі співробітники СБУ затримали вантажівку з 14 тоннами курячого м’яса бразильського виробництва загальною вартістю близько 250 тисяч грн.

Організатора обох контрабандних оборудок, 36-річного громадянина України співробітники СБУ затримали у січні 2010 року у Євпаторії.

Контрабандний вантаж було знищено у встановленому законом порядку.