Президент виступає за впровадження страхової медицини в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за запровадження страхової медицини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради під його головуванням.

Президент наголосив, що сьогодні система охорони здоров’я в Україні не відповідає вимогам сьогодення. «Невідповідність методів управління галуззю новим економічним відносинам призводить до того, що будь-якого обсягу державних обсягів на медицину буде замало», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на необхідності реформування галузі. «На часі визначення прогнозованих термінів запровадження страхової медицини, раціоналізація функціонування інституту сімейного лікаря, відновлення профілактичної медицини, ефективний державний контроль якості ліків, підняття соціальних гарантій медичним працівникам тощо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що реформування системи охорони здоров’я дозволить досягти головної мети: «Здорові люди – впевнене майбутнє».

Крім того, у своїй доповіді Президент велику увагу приділив проблемам молоді. «Від цінностей, які сповідує молодь, від патріотизму, від рівня освіченості і культури, налаштованості на розвиток і працю залежить місце України у завтрашньому світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.