Житні і ячмінні продукти контролюють апетит

Харчування, багате цільнозерновими продуктами, зменшує ризик ожиріння і інших хвороб, пов`язаних з метаболічним синдромом, включаючи діабет другого типу і серцево-судинні розлади. Як показало дослідження Університету Лунда, ячмінь, багатий вуглеводами, дієтичним волокном і стійким крохмалем, сприяє регулюванню глікемічного індексу через механізм за участю процесу бродіння мікроорганізмів в кишечнику.

Додавання ячменю, багатого дієтичними волокнами і міцним крохмалем, значно покращує чутливість інсуліну при діабеті в порівнянні з пшеницею. Крім того, житні продукти сприяють нормальному профілю глюкози в крові після їжі. Наукові експерименти визначили, що житні продукти також знижують відповідь інсуліну, сприяючи ситості і зменшуючи споживання енергії при наступному прийомі їжі.

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