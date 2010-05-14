Чим корисний ревінь?

Рано навесні в стеблах ревеню міститься майже повний набір вітамінів – аскорбінова кислота, пектинові речовини, цукри, рутини, яблучна кислота і мінеральні солі, білки, фруктоза, крохмаль. Ревінь за вітамінною насиченістю цілком гідний суперник яблукам, а за деякими показниками навіть перевершує їх. Ревінь володіє протизапальною і антисептичною дією, а великий зміст калію позитивно позначається на кровообігу.

Зрізати стебла ревеню потрібно тільки рано навесні, поки температура повітря не перевищила +15° С. Надалі вони грубіють, в них йде накопичення щавлевої кислоти, яка не нешкідлива для організму.

otvetin.ru