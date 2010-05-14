Як уникнути емоційного "вибуху"

Виявляється, в певному значенні небезпечні і навіть шкідливі для здоров`я професії, пов`язані з безпосереднім спілкуванням з людьми. Наприклад, це професія лікаря, шкільного вчителя і будь-якого викладача, продавця в магазині, перукаря або касира. Небезпека даних професій пов`язана з нервовим виснаженням, викликаним необхідністю постійно говорити або чинити так, як вимагає робота.

З часом психіка одержує щонайпотужнішу емоційну перевтому. Та таку сильну, що в певний момент людей емоційно "висаджує", що називається, на порожньому місці.

Найдієвіший засіб уникнути емоційного "вибуху" – не накопичувати в собі стан спустошеності. А для цього досить не впускати в себе проблеми тих, що оточують. Адже проблеми – це завжди негатив. А для цього потрібно навчитися професійно йти від особливо шкідливих "підопічних". Тобто вчитися у колег або у професіоналів таким прийомам роботи, які допоможуть вашому підопічному і в той же час не розтратять ваше емоційне здоров`я.

posmotritut.ru