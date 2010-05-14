Пульс розповість про твої хвороби

Поклавши собі пальці на променеву артерію і проаналізувавши пульс, можна дізнатися, чи в порядку здоров`я. "Все що для цього потрібно — мати годинник і відчуття ритму", - переконана кардіолог Ольга Сорока. Фахівець розповіла, який пульс про що говорить.

Як правильно вимірювати

Правильно вимірювати пульс у положенні сидячи (у положенні лежачи пульс дещо нижчий, у положенні стоячи — вищий). Класичне місце вимірювання — променева артерія. Пульс на ній вимірюється на відстані ширини великого пальця нижче за першу складку шкіри зап`ястя біля кісточки. Якщо тут промацати пульс важко, тоді можна легко знайти його на сонній артерії. Пульс здорової людини у спокої має бути 60—80 ударів за хвилину, він ритмічний і рівномірний за наповненням. За цими показниками і оцінюватимемо результат. Щоб не було помилок, не вимірюйте пульс відразу після прийому їжі і алкоголю, при гострому відчутті голоду, після важкої фізичної роботи або напруженої розумової праці, після масажу, душу, ванни, сексу, а також у критичні дні.

Частота (ударів за хвилину)

— менше 45 — це говорить про серцеву блокаду, яка може бути причиною сильної слабкості, хронічну втому, а в запущеній формі — утворення тромбів у серці. Якщо ви налічуєте такий пульс, потрібно зробити кардіограму і звернутися до кардіолога;

—59—46 — нерідка ознака зниженої функції щитовидної залози. Йдіть до ендокринолога;

—81—100 — це може свідчити про гіпертонічну хворобу. Потрібно виміряти його. Якщо буде вищий 140/90 мм. рт. ст., потрібно звернутися до кардіолога;

— більше 100 — такий частий пульс — ознака підвищення функції щитовидної залози. Обов`язковий візит до ендокринолога.

Ритмічність

— якщо пульс на якусь мить пропадає — це ознака блокади серця; — якщо посеред нормального ритму "вклинюються" неритмічні удари — це говорить про аритмію серця. У обох випадках потрібно звернутися до кардіолога.

Наповнення

— якщо один удар пульсу сильний, а наступний слабкий або якщо пульс відрізняється за наповненням на правій і лівій руці, це може говорити про порок серця. В цьому випадку потрібно звернутися до кардіолога;

— якщо пульс слабкий за наповненням (тонкий, ниткоподібний, ледве промацується), це симптом анемії або зниженого тиску. Виміряйте тиск: якщо він знижений, зверніться до кардіолога і гематолога (фахівця з крові).

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