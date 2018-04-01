Чому медики радять чоловікам відмовитися від пива

Блакитний екран через кожні п`ятнадцять хвилин мовить про те, що справжні чоловіки лише ті, хто п`є пиво. На ТБ хмільне п`ють українські мачо, довгоногі красуні і навіть спортивні кумири. Так, за відсутності національної ідеї у наших громадян формується загальна любов до алкоголю.

Незважаючи на те, що пиво відоме вже давно, а хміль в Європі культивують приблизно 1000 років, досі нема ясності в тому, як же діє цей "напій" на організм людини. З одного боку в якихось книжечках можна зустріти цілі оди пиву, що закінчуються рекомендаціями вживати пиво вагітним жінкам, годуючим матерям, давати пиво немовлятам "для кращого сну". То де ж правда?

Почнемо з головного. Пиво на 92-93% складається з води, містить 3-4,5% алкоголю, 3-4% цукру і азотвмісні речовини. Окрім цього, в ньому багато вуглекислого газу, бульбашки якого подразнюють стінки стравоходу й шлунку, підвищуючи апетит. Недивно, що любителі хмільного, як правило, повні.

Наступна особливість – в літрі пива міститься приблизно половина денної норми калія, який згодом збільшує виведення з організму натрію. От чому, щоб утримати натрій, організм вимагає після пива солоної рибки, горішків і чіпсів.

Під час останніх досліджень, у пиві виявили багато жіночих статевих гормонів – естрагенів. Тому у чоловіків, які багато п`ють, починаються ендокринні зміни: фігура набуває жінкоподібних контурів, на стегнах наростає жировий прошарок, збільшуються живіт і грудні залози.

Таким чином, підтверджуються слова першого рейхсканцлера Німеччини Бісмарка: "Від пива робляться ледачими, дурними і безсилими". Під безсиллям малася на увазі імпотенція.

І якщо у чоловіків вживання пива знижує потяг до протилежної статі, то у жінок, які вживають пиво, навпаки збільшує, що вносить дисгармонію до сімейних відносин.

На жаль, усі ці органічні зміни незворотні. А що тоді говорити про серце, вимушене щодня перекачувати зайву кількість рідини, що надходить з пивом. З часом воно помітно збільшується в розмірах і заростає жиром, його стінки стають тоншими і в`ялішими.

Розвивається ішемічна хвороба серця і збільшується ризик інфаркту, фізичні навантаження переносяться все важче, з`являється перепочинок. Лікарі називають цей синдром "пивне" або "баварське" серце. Тобто здорового серця або нирок вже не буде, а життя скоротиться років на 7-8 – це доведено. Але про ці факти пивовари чомусь замовчують.

Словом, від пива більше шкоди, ніж користі. Не говорячи вже про алкогольну залежність, яка розвивається від непомірного його споживання. Але любителі ячмінно-хмільного напою категорично заперечують можливість захворіти алкоголізмом. "Це може відбутися з кимось, але не зі мною", – міркують вони.

Навіть "безалкогольне" пиво завдає шкоди, оскільки алкоголь у ньому все ж таки присутній, хай і в дуже невеликій кількості. Дослідження показали, що для формування залежності потрібно близько 75 г алкоголю на день. Доза, яка не викликає порушень, – 12-20 г на день. Але вона розрахована на абсолютно здорових людей, які ні на що не хворіють. А таких у нас: один-двоє, не більше. Крім того, навіть ця невелика доза шкідлива для юного організму, тобто до 21 року, і недопустима для жінок дітородного віку.

За даними статистики, 46 тисяч наших співвітчизників щорічно гине саме від алкоголю. 40% школярів у підлітковому віці пробували алкоголь, найчастіше, у вигляді пива. Майже кожен другий український старшокласник двічі на тиждень вживає спиртні напої. А виробники щорічно нарощують випуск хмільного напою на 20-26%.

При цьому 10% наших громадян пили, п`ють і питимуть. Для України – це дуже велика цифра. А значить, потрібні комплексні кроки, у тому числі і від самих громадян, з приборкання "зеленого змія".

utro.ua