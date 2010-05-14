Брудна клавіатура — розсадник небезпечних бактерій

Багато хто вважає, що крихти від обіду, що перехоплюється прямо на робочому місці, нікому не заважають. З одного боку така постійна "підгодівля" сприяє розмноженню гризунів, а з іншої – їх продукти життєдіяльності представляють пряму небезпеку для здоров`я людини.

Суспільство закликає звертати увагу на правила гігієни в офісі. Для залучення громадськості до даної проблеми Хімічне суспільство планує опублікувати фотографії найбрудніших клавіатур, які вдасться виявити. Треба сказати, що ще в 2008 році учені довели: клавіатура приховує в собі більше бактерій, ніж стілець. Тому, багато хто знаходиться в потенційній небезпеці у разі попадання бактерій в організм.

Взагалі ж, дослідники приводять таку статистику: одна людина з десяти ніколи взагалі не чистила клавіатуру, а 20% ніколи не чистили комп`ютерну мишу. Близько половини людей чистить клавіатуру рідше за один раз на місяць.

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