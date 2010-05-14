Продукти, що зміцнять волосся та нігті

Для зміцнення волосся та нігтів варто їсти продукти, які містять кремній. Його багато в кашах, збіжжі, чаї з хвоща польового. Кремній зміцнює волокна колагенів, які підтримують еластичність шкіри та підшкірної тканини.

Міцне, блискуче волосся забезпечить також споживання продуктів, які містять біотин, тобто вітамін Н. Багаті на нього дріжджі, цвітна капуста, горох, гриби і хліб. Ще однією важливою речовиною для здорового волосся є кислота пантотенова, яка міститься у печінці, зернах злаків, жовтках яєць, м`ясі, зелених овочах.