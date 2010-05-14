Сумщина: жінки стали жертвами стаффордширських тер’єрів

На Сумщині одразу дві жінки стали жертвами стаффордширських тер’єрів: на 38-річну жительку Шостки нацькував собаку її господар, а 92-річна бабуся переплутала подвір’я, де на неї накинувся пес.

Як повідомила УНІАН співробітник СЗГ Шосткінського міського відділу ГУМВС України в Сумський області Тетяна МЕНЯЙЛО, у місті Шостка що на Сумщині, бійцівський стаффордширський тер’єр напав на 38-річну жінку та пошматував їй обличчя. За попередніми даними правоохоронців, пса нацькував на жінку власник тварини. За словами постраждалої, компанія біля багатоповерхівки грала в карти, а чоловік із собакою зробив їм зауваження. Під час конфлікту і пролунала команда «Фас!».

«Собака почав кусати спочатку за ногу, потім повалив мене під стіл і почав кусати обличчя. Далі я нічого не пам’ятаю, нічого не бачила, приїхала «швидка», - розповіла жінка.

Медики зшивали обличчя потерпілої буквально по клаптиках: в неї діагностували численні рани, стан оцінили як середньої тяжкості, але стабільний. Та вже зараз можна напевно сказати, що після одужання постраждалій знадобляться послуги лікаря-косметолога. Правоохоронці стверджують, що кримінальну справу обов’язково буде порушено або за фактом хуліганства, або за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Наразі слідчі очікують на висновки судмедекспертизи та пояснення власника собаки.

Інший випадок нападу собаки на людину стався у селищі Вороніж Шосткінського району, де тварина накинулась на 92-річну місцеву жительку. Жінку привезли до лікарні автомобілем «швидкої допомоги».

Пояснити, що з нею сталося, бабця не могла, але поглянувши на її рвані рани щоки та підборіддя, лікарі прийшли висновку, що це ще одна жертва собачої агресії. Згодом приїхали і родичі потерпілої. Вони пояснили, що бабуся страждає на склероз. В той день літня жінка пішла до своєї подруги, по сусідству. По дорозі переплутала двори і зайшла до господарства інших сусідів. Там на неї накинулася собака. Наразі жінка знаходиться у хірургічному відділенні районної лікарні. Після проходження курсу лікування від укусів тварини її чекає неврологічне відділення, де їй буде надана необхідна медична допомога.